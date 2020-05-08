محمد هنيدي تعليقا على تعذيب قطة: "لازم نعلم ولادنا الرحمة والأخلاق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، تظهر فيه مجموعة من الفتيات تعذبن قطة صغيرة.

ونشر هنيدي، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "لازم نتعلم ونعلم ولادنا الرحمة والأخلاق عشان مايتحولوش لوحوش".

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وأضاف "اتربينا من وإحنا صغيرين على حديث وقصة دخول امرأة النار في قطة بسبب إنها حبستها، بس في ناس ولا اتربت ولا تعرف ربنا إنها تعمل في كائن بريء كده".

جدير بالذكر أن أخر مشاركة فنية للفنان محمد هنيدي كان مسلسل "أرض النفاق" المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم، وشاركته البطولة هنا شيحة، كما قدم مؤخرا مسرحية "٣ أيام في الساحل" إخراج مجدي الهواري.