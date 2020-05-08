زينة تتهم سعيد بسرقة الأدوية في جمع سالم

شهدت الحلقة الـ14 من مسلسل جمع سالم موافقة مريم "زينة" على مساعدة شقيقها يونس "محمد شاهين" لعلاج شقيقتها بالتبني، وتذهب إلى شقيقها الشيخ يوسف "محمد عادل" لتخبره.
وبعد ذلك ذهبت مريم إلى قسم الشرطة وفتحت محضرًا ضد سعيد، حيث أقنعت ضابط الشرطة بأن سعيديسرق الأدوية، وخرجت نفسها من المشكلة، كما أبلغته بأنه يبتزها، وعندما سألها عن سبب سرقته لتلك الأدوية أخبرته بأنها أدوية لعلاج الأعصاب والعضلات، وأن مفعولها الأساسي يؤدي إلى الإدمان.
جاء ذلك عبر صفحة القاهرة والناس بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
يذكر أن مسلسل جمع سالم تأليف محمد ناير، وإخراج إيمان الحداد، وبطولة كل من زينة، دلال عبدالعزيز، محمد علاء، ملك قورة، أحمد سلطان، سلوى خطاب، أيمن عزب، حنان سليمان، هاجر الشرنوبي، محمد شاهين، ريم البارودي، أحمد مجدي، محمد عادل، أحمد صيام، عادل عبدالرازق، عبدالرحمن أبو زهرة.
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