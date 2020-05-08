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ميرنا وليد - بيروت - يبدع الممثل السوري رشيد عساف بدور المطران "كابوتشي" في مسلسل "حارس القدس" ويقدم رسالة مهمة للمشاهدين عبر دوره التاريخي الذي نقله بكل أمانة فأحس المشاهد أنه مطران حقيقي. وقد أثنى معظم المعلقين والمشاهدين والنقاد على هذا الموضوع فجاءت التعليقات كلها ايجابية مشددة على أداء عساف حتى ان الشعب السوري راح يهنئ نفسه به وتصديقاً على كلامنا نشرنا لكم بعض التعليقات من المئات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي
"حارس القدس" من إخراج باسل الخطيب، من تأليف الكاتب حسن. م. يوسف، وبطولة رشيد عساف. ويشارك أيضاً فيه مجموعة من الممثلين السوريين بينهم سامية الجزائري، صباح الجزائري، أمل عرفة، يحيى بيازي وإسكندر عزيز.
كانت هذه تفاصيل خبر رشيد عساف يبدع في "حارس القدس" والجمهور يؤكد ذلك!-بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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