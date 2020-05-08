إليسا تتفوّق على تترات مسلسلات رمضان

ميرنا وليد - بيروت - هذا الأسبوع حلقة جديدة من برنامج توب 10 الفن، تتخلّلها منافسة قويّة بين أغنيات نالت أعلى نسبة من المشاهدات على يوتيوب والـ LiveStreaming، ونسب الإستماع على التطبيقات الموسيقية، والطلب على الإذاعات والتلفزيون،

كما تتميّز هذه الحلقة بدخول تترات مسلسلات رمضان 2020 طُرحت في الفترة الماضية، إستعداداً لإنطلاق عرض الأعمال الدرامية المنافسة في السباق.

وتتقدّم نسب المشاهدة لأوبريت "إنتَ أقوى" التي جمعت الفنانين ​سميرة سعيد​ و​صابر الرباعي​ و​وائل جسار​ و​كارول سماحة​ و​تامر حسني​ و​محمد منير​، وأغنية الفنانة اللبنانية ​إليسا​ "هنغني كمان وكمان".

وتستمرّ أغنيات أخرى في المنافسة على المراتب العشر، لنوال الزغبي وحسن شاكوش و​أمال ماهر​ و​نانسي عجرم​ وحسين الجسمي وكارول سماحة وراغب علامة و​عامر زيان​ وغيرهم.