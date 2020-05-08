هند صبري تستذكر أول فيلم لها..شاهدوا كيف كانت-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - عادت الممثلة التونسية ​هند صبري​ سنوات إلى الوراء، إذ إستذكرت أول فيلم سينمائي لها، وذلك من خلال نشرها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة للشخصية التي كانت تؤديها في العمل، وعلّقت بالقول:"بداية المشوار... اول فيلم سينمائي لي مع المخرجة مفيدة تلاتلي. من منكم شاهد صمت القصور".

وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير، إذ أشاروا إلى أنها كانت تبدو كطفلة حينها وما زالت جميلة كما كانت في صغرها.

يشار إلى أن صبري تغيب هذا العام عن الموسم الرمضاني، وذلك بعد أن تأجيل مسلسلها "هجمة مرتدة" الذي كانت تقوم ببطولته مع الممثل المصري أحمد عز، وهو تأليف باهر دويدار، ويتناول قصة من ملفات المخابرات المصرية، ويشارك في بطولته أيضاً هشام سليم، ماجدة زكي، نضال الشافعي، ندا موسى، مايان السيد، يوسف عثمان، خالد أنور، هاجر الشرنوبي، ومحمد جمعة.

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