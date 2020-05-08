شاهدوا كيف كان شكل دانييلا رحمة يوم انتخبت ملكة جمال - بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - بعد نجاحها الكبير في مسلسلي "​العودة​" و"​أولاد آدم​" خلال السباق الرمضاني، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة للممثلة اللبنانية ​دانييلا رحمة​ يوم انتخبت ملكة جمال لبنان للمغتربين عام 2010 اي قبل 10 سنوات.

لم تختلف دانييلا من حيث ملامح وجهها عن ما هي عليه الآن الا انها كانت شقراء من قبل اما الان فأصبح شعرها بني اما بالنسبة الى جمالها فكان واضح انه طبيعي وانها لم تخضع لاي عمليات وتعديلات تجميلية بعد الشهرة والنجاح اللذان حققتهما في الفترة الاخيرة.



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