تراند اليوم : بالصور – لحظة أنهيار يسرا في جنازة أبنها

زين صوت الشيخ محمود التهامي مشهد جنازة نجل يسرا في الحلقة 14 من مسلسل “خيانة عهد”، حيث قدم أغنية “قلبي خواء” وقدم صناع المسلسل شكرا للتهامي في نهاية الحلقة عن مشاركته بالغناء في هذا المشهد المؤثر.

الحلقة 14 من مسلسل “خيانة عهد” تخالف توقعات الجمهور ففي مفاجأة لم يتخيلها أحد تغير مسار أحداث المسلسل، حيث كان المسلسل يدور حول الصراع الخفي لإخوة عهد التي تجسدها النجمة يسرا، إلا أن الحلقة 14 غيرت مسار الأحداث تمامًا بعد أن تسببت فرح التي تجسدها حلا شيحة في مقتل هشام نجل عهد الذي يجسده الفنان الشاب خالد أنور ومع تصاعد الأحداث وأثناء دفن هشام تمازج ذلك بإحساس صوت المنشد الديني محمود التهامي ليجعل نهاية الحلقة مميزة ومؤثر.

مسلسل “خيانة عهد” يعرض على قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من “دهب عيرة إلى “خيانة عهد” فى اللحظات الأخيرة.

وتعود يسرا بـ”خيانة عهد ” إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها “لدينا أقوال أخرى” الذى تم عرضه بعيدًا عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.

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