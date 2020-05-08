تراند اليوم : نجلاء فتحي هكذا أصبحت بعد غيابها لسنوات طويلة – فيديو

ظهرت للممثلة المصرية القديرة نجلاء فتحي على السوشيال ميديا بعد غياب لسنوات طويلة.

اشتاق جمهورها لها بعدما قدمت أعمالًا مشرّفة لمصر وللعالم العربي، وكرست حياتها للفن وللعطاء، ولم تشارك في عمل إلا وحقق نجاحات كبيرة ولا ينسى أحد أفلامها مع الممثل المصري القدير محمود ياسين.

في الفيديو هنأت زوج ابنتها المخرج محمد خضر بعيد ميلاده، وتمنت عودته إلى القاهرة من الإمارات، وكانت تقود السيارة واتبعت ارشازات الصحة العالمية من حيث وضع الكمامة.

نجلاء فتحي لم يتغيّر شكلها، لا تزال كما هي أنيقة، جميلة ورشيقة، وتبدو صحتها أفضل مما كانت عليه قبل.