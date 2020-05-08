تراند اليوم : الفتوة حلقة 15 – نجل خالد صالح يعترف بحبه.. وأنعام سالوسة تنجو من الموت

شهدت الحلقة الـ14 من مسلسل الفتوة بطولة الفنان ياسر جلال العديد من الأحداث حيث بدأت بعودة حسن الجبالى الفنان ياسر جلال من المولد إلى منزلة فوجد والدته إنعام سالوسة مغمى عليها وعندما عاد إليها الوعى قصت عليه ماحدث حيث فوجئت برجال هاجموا المنزل وأخذوا يفتشون في كل مكان وضربوها على رأسها وشكت أن من فعل بها ذلك هو الملثم.

وبعد ذلك ذهب حسن إلى الفتوة صابر الفنان أحمد خليل يشكوا إليه مظلمته وحكى ما حدث لوالدته واتهم حسن المعلم صابر بقتل أبيه وقال له لماذا قتلت أبويا فرد المعلم صابر أنه برىء من دم والده وعاتبه حسن لماذا لم تحكى لى عندما كبرت.

وتكشف لى عن من قتل والدى حتى آخذ بتاره فرد عليه المعلم صابر لأن وصية والدك كانت إنى أقف جنبك حتى تكبر وأسلمك فتونة الجمالية بس أنا طمعت في الفتونة لكن الفتونة بقت من حقك يا حسن ليعلق حسن أنا مش فتونة أنا عايز اعرف مين اللى قتل أبويا فطلب منه المعلم صابر أن يتركه حسن ليلتين وبعدهما سيقول له من القاتل مؤكدا أن أخذ الحق معلمه.

وهدده حسن بأنه سيتركه ليلتين فقط قائلا للمعلم صابر إنك قتلتنى أنا شخصيا مرتين الأولى عندما قتل رجالك حنوقة والثانية إنك حرمتنى من ابنتك ليل الفنانة مى عمر الذى كنت أريد أن يتزوجها ولكن بعدما عرفت إنك لك دخل في مقتل والدى فلن أستطيع أن أضع إيدى في إيدك وتركه.

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من ناحية أخرى كشفت ليل لوالدها أنها عثرت على والدتها أحباب وهى موجودة في الجمالية بمنزل عزيزة المعددة الفنانة أحلام الجريتلى وطلب المعلم صابر من ابنته ليل الذهاب إلى أحباب ليعرف أسباب اختفائها.

على صعيد آخر كشف الشيخ مبروك الفنان أحمد خالد صالح عن مشاعره وحبه لشكر الفنانة هنادى مهنى وطلب منها الزواج وفرحت شكر واعترفت له أنها تحبه.

وانتهت الحلقة بزيارة السيدة التى تدعى ثريا إلى زينب زوجة فضل الفنان محمود عبد الحافظ كبير العربجية والتى كانت تحاول إغوائه ولكنه رفض إغرائها مؤكدة لها أنه متزوج ويحب زوجته زينب.

مسلسل الفتوة تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي ويعرض يوميا على قناة الحياة وشارك في بطولته كوكبة من النجوم مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولى وإنعام سالوسة.

شاهد الحلقة كاملة..