سبايك لي يطلق "Da 5 Bloods" على نتفليكس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف المخرج الأمريكي سبايك لي، الخميس، عن إطلاق فيلمه الجديد "Da 5 Bloods" عبر شبكة "نتفليكس" في 12 يونيو المقبل، وهو الفيلم الذي يشارك في بطولته تشادويك بوسيمان وجوناثان ماجورز وبول والتر هاوزر.

والفيلم الذي شارك "لي" في كتابته مع داني بيلسون، وبول ديمو، وكيفن ويلموت، يتتبع عودة 4 من قدامى المحاربين الأمريكيين من أصل أفريقي إلى فيتنام، للبحث عن جثة زعيم الفرقة القتيل، والذي وعدهم بكنز مدفون.

ويعدّ "Da 5 Bloods" أول فيلم روائي لـ"لي" على "نتفليكس"، بالرغم من تقديمه سابقاً معالجة تلفزيونية تعتمد على فيلمه الكلاسيكي "She’s Gotta Have It".

ومن أشهر أعمال "لي" فيلم "مالكوم إكس"، كما حصل فيلمه الأخير "BlacKkKlansman" على الجائزة الكبرى بمهرجان كان السينمائي عام 2018، بالإضافة لفوزه بجائزة أفضل سيناريو مقتبس في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ91 ، واختاره معهد الفيلم الأمريكي واحدا من أفضل 10 أفلام لعام 2018.

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وتم اختيار "لي" كأول رئيس لجنة تحكيم لمهرجان كان السينمائي هذا العام، الذي تم تأجيله بسبب فيروس كورونا.