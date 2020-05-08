May 08, 2020
رصدت عدسات الكاميرات الممثلة الأميركية، من أصل عراقي، علياء شوكت وهي تغادر منزل نجم هوليوود الأميركي براد بيت في كاليفورنيا على الرغم من الحجر المنزلي.
ويبدو ان فيروس كورونا لم يمنع علياء وبراد من التواعد خاصة أن الصديقان يعيشان على بعد 10 دقائق عن بعضهما البعض.
وكانت التكهنات قد أثيرت حول وجود علاقة بين براد بيت وعلياء شوكت وذلك بعد ظهورهما سوياً في أكثر من مناسبة على الرغم من حرصهما على عدم كشف طبيعة علاقتهما.
يذكر أن براد بيت لم يواعد أي امرأة علنًا منذ انفصاله عن زوجته السابقة انجلينا جولي في سبتمبر 2016، بعد نحو عامين من الزواج، حيث أشارت جولي في دعوى الطلاق حينئذ إلى “خلافات لا يمكن تسويتها”.
ولدى الزوجان ستة أبناء، منهم ثلاثة بالتبني وثلاثة أبناء بيولوجيين، وتتراوح أعمارهم بين 10 إلى 17 عاما.
وبعد أن أعلنت جولي عن انفصالهما، انخرط الاثنان في نزاع قضائي بشأن حضانة الأطفال، تضمن خضوع بيت للتحقيق، في مزاعم ارتكابه انتهاكات بحق الأطفال، بعد أن فقد أعصابه أمام بعض منهم، لكنه بُرأ من تلك التهم لاحقا. لكنهما لم يتوصلا بعد لتسوية نهائية بشأن الطلاق.
كانت هذه تفاصيل خبر ضيفة تتسلل الى منزل براد بيت خلال الحجر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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