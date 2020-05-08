غادة عبد الرازق عروس للمرة 12… واحزروا من بارك لها من النجوم؟

أعلنت النجمة المصرية غادة عبد الرازق انها تزوجت من مدير التصوير هيثم زنيتا، على أن يتم الاحتفال بهذا الحدث بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.

ونشرت غادة صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع انستغرام، حيث ظهرت مرتدية فستان الزفاف الأبيض، معلنة رسمياً زواجها من “زنيتا”.

وقد تلقت غادة العديد من رسائل التهنئة من مشاهير ووجوه معروفة نذكر منهن: نوال الزغبي، الراقصة دينا، فيفي عبده، لطيفة، زينة، بوسي شلبي وغيرهن.

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وكانت “عبد الرازق” قد تعرفت على هيثم زنيتا منذ سنوات وعمل معها كمدير تصوير في أكثر من عمل، منها مسلسل “حكاية حياة” الذي عُرض في رمضان 2013، حينها نشأت بينهما قصة حب وعقدا القران إلا أنهما انفصلا بعدها بحسب “اليوم السابع”، لتعود العلاقة مجدداً أثناء تصوير مسلسلهما الجديد “سلطانة المعز” وبالفعل عقدا القران قبل أيام ويستعدا لقضاء شهر العسل بعد الانتهاء من فيروس كورونا وفتح المطارات.

اما هيثم زنيتا قال في تصريحات لـ “مصراوي”: “عقد القران كان في الفترة التي كنا نصور فيها الحنة والزفة، هي دي الفترة اللي اتجوزنا، وتم في موقع التصوير، ولكن ليس وسط الناس، في الكرافان بحضور المخرج محمد بكير والمؤلف إياد إبراهيم، وهما اللي شهدوا على عقد القران”.

وينضم هيثم زنيتا إلى قائمة أزواج غادة عبد الرزاق، حيث يبلغ عدد زيجاتها 12 زيجة بعد زواجها من زنيتا.

وكانت غادة قد كشفت الى انها تزوجت للمرة الاولى في عمر الـ 17، موضحة أن الزيجة الأولى هي التي أنجبت منها إبنتها روتانا، بعد عام من الزواج.