عبير صبري تُؤكّد على أنّها تعدَّت الـ40 وطبيًّا "غير متاح" أن تُنجِب

كشفت الفنانة عبير صبري عن سبب عدم إنجابها حتى الآن، وعن قبولها أداء دور الأم خلال الأعمال الفنية نفت حبها لتقديم مثل تلك الأدوار، وأعربت عن موافقتها على دور أم بمسلسل "خيانة عهد"، من أجل يسرا والمخرج سامح عبد العزيز. وحلت الفنانة عبير صبري، ضيفة على برنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، على قناة "القاهرة والناس".

وبيّنت عبير صبري عن سبب عدم إنجابها حتى الآن وقالت: "ماحدش فارض عليا عدم الإنجاب، وأنا عديت سن الأربعين، وطبيًا الإنجاب يبدو أنه مش متاح"، وقالت: "محدش فارض عليا عدم الإنجاب، وأنا عديت سن الأربعين، وطبيًا الإنجاب يبدو أنه مش متاح".

برنامج "شيخ الحارة"، من البرامج الحوارية الساخنة التي تعتمد على التصريحات الساخنة وكشف حقائق لأول مرة عن نجوم الفن والرياضة والإعلام والمشاهير.

ومن المقرر أن تستضيف إيناس الدغيدي، خلال حلقات شهر رمضان مجموعة من نجوم الفن والرياضة المثيرين للجدل من أبرزهم، محيي إسماعيل وسهير رمزي وإدوارد وعبد الباسط حمودة وصفية العمري، وحسن شاكوش، وتامر هجرس، وإنجي علي، وفريدة سيف النصر، والمنتج أحمد السبكي، وحارس مرمى منتخب مصر السابق عصام الحضري، وغيرهم من النجوم.

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