شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف حكاية حمل كيت هدسون وخطبتها لـ دانى فوجيكاوا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت النجمة العالمية كيت هدسون ضحية لسلسلة من الشائعات التى انتشرت بكثافة خلال الفترة الماضية، وأبرز هذه الشائعات هى أن هدسون تمت خطبتها وأنها حامل، وهو ما نفاه تماما موقع "جوسيب كوب" المعنى بالتحقق من الشائعات التى تنتشر حول نجوم العالم، حيث أشار الموقع إلى أن النجمة الشهيرة ظهرت فى إحدى المقابلات فى برنامج مع اندى كوهين وكانت تشرب النبيذ، وهو ما يؤكد أنها ليست حامل، كذلك لم تظهر بأى صورة من الصور وهى ترتدى خاتم الخطوبة المفترض أن يمكن دانى قدمه لها.

بدأت الشائعة بنشر مجلة "ok" صورة لهدسون على الغلاف مع تقرير يفيد أن هدسون وصديقها داني فوجيكاوا تمت خطبتهما وهما الآن ينتظرا طفلهما الثاني، ويبدو أن هذه القصة المختلقة اعتمدت بشكل كلي علي تصريح كيت هدسون التي أكدته لعدد من وسائل الإعلام في أنها ترغب في انجاب المزيد من الأطفال.

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وأشار مصدر للمجلة الذى تسبب فى نشر الشائعة مؤكدا أن هدسون بالفعل حامل في 3 أشهر لكنها وداني قررا إبقاء الأمر سرا بعيد عن أعين الجمهور، لكنهما بالتأكيد أخبرا أسرتيهما الأصدقاء المقربين، واستكمالا للشائعة حول الثنائي أشار المصدر إلى أنهما بالفعل تمت خطبتهما وقررا أن يقيما مراسم الزواج قريبا، وستقوم هدسون بنفسها التخطيط لكل تفاصيل حفل الزفاف، ومن المقرر أن يكون زفاف وقت غروب الشمس فى أجواء بوهيمية على الشاطئ فى ماليبو".