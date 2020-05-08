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عبد الفتاح الجرينى يجدد تعاونه مع محمد الغنيمى فى أغنية باللهجة المصرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب عبد الفتاح الجرينى لطرح أغنية جديدة "سينجل" باللهجة المصرية، من كلمات محمد الغنيمى، وألحان مصطفى عوض، ولم يستقر على موزع الاغنية، والأغنية تحمل طابع رومانسى شرقى، من ألحان مصطفى عوض، ولم يستقر على اسمها حتى الآن، على أن يتم طرحها فى موسم الصيف.

 

وهذه لم تكن المرة الأولى التى يتعاون فيها محمد الغنيمى مع عبد الفتاح الجرينى، حيث تعاونا قبل ذلك فى عدد من الأغانى، من ضمنها أغنية "أوقات"، "مخاصمنى"، "بتجى على بالى"، "على عيني"، "ده حبيبى ياناس".. وغيرها.

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الشاعر محمد الغنيمى قدم العديد من الأغانى الناجحة لكبار نجوم الغناء منهم نوال الزغبى، وهانى شاكر، وائل جسار، ولطيفة، ورامى جمال، وعبد الفتاح الجرينى، وهيفاء وهبى، وتامر عاشور.

 

يشار إلي أن المطرب المغربى عبد الفتاح الجرينى طرح مؤخرا أغنية "ياحبيبى" كلمات تامر حسين، وألحان وليد سعد، وتوزيع شريف مكاوي، والتى عرضت في عيد الحب الماضي، وبذلك عاد جريني، إلى الأغاني الرومانسية التي يفضلها جمهوره مثل " جنبك علي طول، ولا إيه ولا ليه" ، بعد تقديمه عدد من الأغاني  hit  المتنوعة وابتعاده عن الرومانسى.

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