بعد صورتها بفستان الزفاف.. كيف تفاعل الفنانين مع زواج غادة عبدالرازق؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق، صورة لها بفستان زفاف من أحد أعمالها، جاء عليها تعليق: "تزوجت غادة عبد الرازق من هيثم زينتا".

وتفاعل عدد من الفنانات مع الصورة، وحرصن على تهنئنها بعقد قرانها، فقالت "زينة": "ألف مبروك يا حبيبتي ربنا يسعدك"، بينما قالت سوسن بدر: "مبروك ربنا يسعدك"، كما تفاعلت نوال الزغبي مع الصورة قائلة: "ألف مبروك يا قمر".

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وقالت النجمة غادة عبدالرازق، إنها تزوجت من مدير التصوير هيثم زينتا، وأكدت "غادة" في تصريح خاص لمصراوي، أن عقد القران أقيم منذ أيام في كواليس مسلسلها الجديد "سلطانة المعز"، الذي يعرض حاليا.

ومن المقرر إقامة حفل زفاف بسيط بعد عيد الفطر المبارك، يقتصر على حضور الأهل والأصدقاء المقربين.