كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر محمود الليثي يكشف لمحمد العمروسي حقيقة الروبوت في "النهاية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يطلب يسر، مقابلة سعادة ولكنه يقول أنه سيأتي بعد إنهاءه للموز الذي بيده ثم يذهب إليه بعد إنهاءه للطعام.

ويحاول يسر أن يستدركوا في الحديث لفهم مشكلة عزيز على أساس أنه بإمكانه مساعدة عزيز، ويتردد سعادة في قص الحقيقة على يسر لكنه يحاول إقناعه بحجة أنه لا يمكنه سؤال عزيز عن ما يمر به لأنه لا يحب أن يحمل أحد مشاكله وهمومه.

ويقول سعادة له عن حقيقة سرقة الوعي الخاص بزين وأن الروبوت يدمر البشر حالياً، ويعرف يسر الحقيقة وأن صباح معها روبوت وليس زين الحقيقي ويتصل يسر برضوى ولكنها لا ترد.

وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل،أحمد وفيق، محمد العمروسي، محمد جمعة، شريف البردويلي، محمد مغربي، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد الطحاوي.