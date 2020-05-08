بيبي عبدالمحسن تكشف عن عمرها الحقيقي!

كتب امير فتحي في الجمعة 8 مايو 2020 06:57 صباحاً - كشفت خبيرة التجميل الكويتية لكويتية بيبي عبد المحسن عن عمرها الحقيقي وذلك خلال لقاء على تطبيق انستغرام.

وقالت بيبي عبد المحسن ردا على سؤال أنها من مواليد 7 اذار/مارس عام 1984 اي ان عمرها ستة وثلاثين عاما.

واكدت بيبي عبد المحسن انه لا يوجد لديها مشكلة في الكشف عن عمرها قائلة: “العمر وايد نعمة حلو الواحد يستأنس فيه ويقوله لأن احنا مر عندنا حالات وفاة ناس وايد صغار عندنا طفلة توفت في البيت”.

وتابعت “الله عطاني هذا العمر مستأنسة وانا بصحتي ليش ما اقول عمري”.