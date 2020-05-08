كتب امير فتحي في الجمعة 8 مايو 2020 06:57 صباحاً - كشفت خبيرة التجميل الكويتية لكويتية بيبي عبد المحسن عن عمرها الحقيقي وذلك خلال لقاء على تطبيق انستغرام.
وقالت بيبي عبد المحسن ردا على سؤال أنها من مواليد 7 اذار/مارس عام 1984 اي ان عمرها ستة وثلاثين عاما.
واكدت بيبي عبد المحسن انه لا يوجد لديها مشكلة في الكشف عن عمرها قائلة: “العمر وايد نعمة حلو الواحد يستأنس فيه ويقوله لأن احنا مر عندنا حالات وفاة ناس وايد صغار عندنا طفلة توفت في البيت”.
وتابعت “الله عطاني هذا العمر مستأنسة وانا بصحتي ليش ما اقول عمري”.
كانت هذه تفاصيل خبر بيبي عبدالمحسن تكشف عن عمرها الحقيقي! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.