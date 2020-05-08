صالح الراشد: “البنات يحبوني”

كتب امير فتحي في الجمعة 8 مايو 2020 05:59 صباحاً - تحدث الاعلامي الكويتيت صالح الراشد عن علاقته بالمرأة قائلا انه يتقبل التعامل مع النساء اكثر من الرجال.

كلام صالح الراشد جاء ردا على سؤال أثناء لقاء على موقع انستغرام عن سبب ان اكثر اصدقائه بنات حيث اجاب: “انتم البنات تحبوني”.

وأردف صالح الراشد قائلًا: “فأنا اللي ربوني أمي وأختي الكبيرة فأنا أتقبل النصيحة والرأي وأتقبل أن تكون مديرتي امرأة أكثر من رجل حتى لما أشتغل ولما كنت في الرأي كانت مديرتي امرأة وأتقبل منهم الحديث أكثر من الرجال”.