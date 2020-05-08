ريهام سعيد تستعد للعودة لتقديم البرامج بعد تقنين أوضاعها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تستعد الإعلامية المصرية ريهام سعيد للعودة لتقدبم البرامج مجددًا، وذلك بعد فترة من الابتعاد بسبب قرار إيقافها عن العمل.

الإعلامية المصرية نشرت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، أخبارًا تفيد تقنين أوضاعها مع نقابة الإعلاميين تمهيدًا لعودتها لمزاولة المهنة قريبًا.

نقابة الإعلاميين أبلغت ريهام سعيد أن جميع الشروط مستوفاة، وسيكون إصدار العضوية متوقف فقط على تعاقدها مع أية قناة.

وتلقت ريهام بالفعل عدة عروض من عدد من القنوات داخل مصر وخارجها، ومن المقرر أن تحسم الأمر خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن قرار إيقاف الإعلامية المصرية ريهام سعيد سينتهي في ٢٤ أغسطس المقبل، لتصبح جاهزة بعد ذلك للعودة لتقديم البرامج مرة أخرى.

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وكانت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة قد أيدت مؤخرا قرار منع ظهور الإعلامية المصرية ريهام سعيد، في جميع وسائل الإعلام لمدة عام.

وجاءت حيثيات تأييد الحكم كالآتي: “أن قانون نقابة الإعلاميين الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2016، عرف الإعلامي بأنه كل من يتم قيده في النقابة ويباشر نشاطاً إعلامياً، وحظر ممارسة أي نشاط إعلامي على غير المقيدين بجداول النقابة أو من لم يصدر لهم تصريح مؤقت بممارسة هذا النشاط”.

وجاء منطوق الحكم قبول الدعوى شكلاً ، ورفض طلب وقف تنفيذ القرار، وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع.

حيث وجدت المحكمة أن القرار الصادر بمنع ظهور ريهام سعيد في جميع وسائل الإعلام لمدة عام، جاء بناء على كتاب نقابة الإعلاميين والمتضمن عدم قيد المذيعة بجداول النقابة، وعدم حصولها على تصريح لمزاولة المهنة.

كما استند قرار نقابة الإعلاميين، إلى موافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على اتخاذ التدابير اللازمة حيال ريهام سعيد لاعتيادها إثارة الرأي العام وتكدير السلم العام وإهانة الجمهور وإيذاء مشاعره والحط من شأنه في العديد من القضايا مما يشكل خروجا عن حدود الإعلام الهادف ويخالف ميثاق الشرف المهني والمعايير والأعراف المكتوبة.