وائل جسار يحقق أمنية والدة أحمد السقا في «إغلب السقا»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حقق الفنان اللبناني وائل جسار، أمنية والدة الفنان المصري أحمد السقا، والتي فوجئ بها على الهواء.

وائل جسار، حل ضيفًا على حلقة برنامج “إغلب السقا”، مع الفنان أحمد السقا، والذي تقدمه الفنانة والإعلامية اللبنانية رزان مغربي، ويذاع عبر فضائية MBC مصر، وبدأ الحلقة بأغنية “قلبك حنين يا نبي”، وذلك بناء على طلب الفنان أحمد السقا، والذي كشف أنه من فانز وائل جسار ومحب له وأن كل أسرته تعشقه وقال له، إن والدته طلبت منه أن يغني لها أغنية “قلبك حنين يا نبي”، ليرد عليه وائل جسار : “دي البركة”.

وأضاف أحمد السقا: “أنا على جثتي أن أبدأ الحلقة دون أن أسمع قلبك حنين يا نبي”.

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كما قدم وائل جسار أغنية “بحبك يا مصر”، وذلك بناءً على طلب الفنانة رزان مغربي، وذلك سط تفاعل من جمهور البرنامج معه، وقدم النجمان خلال الحلقة العديد من الفقرات التنافسية بينهما والتي تغلب السقا في بدايتها على وائل جسار، ولكن الأخير استطاع الفوز على أحمد السقا، ليكون هو ثالث نجم يتفوق على السقا بعد الفنانة التونسية درة، والفنانة أحمد فهمي، عضو فريق واما.

يذكر أن البرنامج يخصص ميزانية تصل إلى 100 ألف جنيه، للمتسابقين وذلك في فقرة سؤال المشاهدين، كما يتم تخصيص 100 ألف جنيها يمنحها الفائز يوميًا لصالح إحدى الجمعيات الخيرية، وتقدر ميزانية البرنامج بنحو 6 ملايين جنيهًا مقسمة بين الجائزة والتبرع.