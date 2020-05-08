حسن شاكوش يقع في فخر رامز مجنون رسمي

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
وقع مطرب المهرجانات المصري حسن شاكوش، في شباك رامز جلال، ببرنامج “رامز مجنون رسمي”، والذي يتم تصويره في دبي ويذاع عبر فضائية mbc مصر.
رامز جلال، بدأ الحلقة ببداية ساخرة من حسن شاكوش، خاصة من طريقة شربه للشاي وملابسه وكذلك تسريحة شعره.
وعبر حسن شاكوش، عن عشقه لرامز جلال، وذلك بعد رؤيته لبوستر رامز خلال فقرة الصور، ليفاجئ بظهور رامز أمامه من خلف البوستر وسجل موقفًا غريبًا عند رؤيته له حيث استقبله بالضحك.
واعتذر حسن شاكوش، للفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية على الهواء بسبب أزمة أغنية “بنت الجيران”، وكلمة “حشيش التي استخدمها فيها، والتي سخر رامز منه قائلًا: “انتي بتغني للحشيش”، فرد عليه بقوله إنه اعتذر عنه وغير الكلمة واعتذر مرة أخرى للفنان هاني شاكر على الهواء.
وخلال فقرة الكابوريا طلب رامز من شاكوش الغناء له لكي ينجو من مقلبه، وغني حسن شاكوش أغنية “بنت الجيران”، والتي استبدل كلماتها قائلًا: “عليكم مقالب تخلي العاقل مجنون”، لينهي رامز بها الفقرة بعد إشادته به.
وكان حسن شاكوش قد وقع ضحية لرمز جلال، بعد إيهامه بالمشاركة في برنامج حواري يحمل اسم “كرسي الحقيقة”، مع الفنانة اليمنية أروى.
ويختلف البرنامج هذا العام عن غيره من مواسم رامز، وذلك بسبب ظهوره أمام الضيوف وعدم اعتماده على ماسكات أو التخفي لتنفيذ مقالبه في النجوم.
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