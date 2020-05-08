تغير ملامح أديل في أحدث ظهور لها.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

استطاعت النجمة والمطربة البريطانية أديل، وبقدرة فائقة أن تنقص وزنها بطريقة فاقت كل التخيلات، حيث أثارت النجمة الشهيرة ضجة كبيرة بعد أن كشفت عن الـ LOOK الجديد الخاص بها بعد أن فقدت الكثير من وزنها وكأنها إحدى مفاجآت عيد ميلادها الـ32.

ويبدو أن هذه الصورة لم تكن الوحيدة التى أثارت الكثير من الجدل إلا أن صديقتها لورين بول فاجأت العالم بصورة نشرتها أيضا علي صفحتها على موقع إنستجرام، وهى الصورة التى أبرزت مدى تغير ملامح آديل التى ظهرت بعد أن قامت بلم شعرها بتصفيفة شعر بسيطة.

كما قامت النجمة العالمية بإرتداء فستان قصير باللون الأسود مع حذاء “بوت” باللون البنى ولم تنسى آديل أن تختار إكسسوارات مميزة لإضفاء المزيد من البريق عليها، فارتدت قرطت باللون الذهبى ذى تصميم مميز، وكان بصحبة آديل النجمة ومصممة الأزياء الشهيرة نيكول ريتشي إضافة إلى صديقتهما لورين بول التي فضلت أن تكشف عن هذه الصورة من خلال صفحتها على إنستجرام.

والجدير بالذكر أن لورين على الصورة قائلة: عيد ميلاد سعيد يا ملاكى آديل لقد دخلتي حياتي قبل بضعة أشهر لكن سرعان ما أصبحتي أحد أهم الشخصيات في رحلتي كأم جديدة.. لقد علمتني الكثير .. وأنتي دائما متوهجة لأن قلبك ممتلئ بالحب .. أنا حقا فخورة جدًا بما أنت عليه.