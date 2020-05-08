بن أفليك وحبيبته يرفهان عن كلابهما في زمن الحظر.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يبدو أن النجم والممثل الأمريكي بن أفليك وحبيبته النجمة الشابة انا دى أرماس التى تصغره بنحو 16 عاما يحاولان دائماً الترفيه عن كلابهما أثناء فترة الحجر الصحى الذاتى للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وجاء ذلك بعدما نشر موقع جريدة الديلى ميل البريطانية فيديو قصيرا سلط الضوء خلاله على الثنائى بن أفليك وانا دى أرماس، أثناء تجولهما أمام منزلهما.

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وبحسب التقرير الذى نشره موقع جريدة الديلى ميل، والذي أضاف بأن الثنائى اعتادا على عدم الخروج وحدهما فقط، وإنما دوماً ما اعتادا على أن يكون برفقتهما كلابهما بهدف الترفيه عنهما دائماً كما يظهر فى الصور.

وكان آخر أعمال بن أفليك، فيلم The Way Back، من إنتاج شركة Warner Bros، من بطولة جانينا جافانكار، ميكايلا واتكينز، ماثيو جلاف، هايز ماك آرثر، إنكا كيتون، دافنشى، تود ستاشويك، راشيل كاربانى، مارلين فورتى، ملفين جريج، جلين تورمان، ت.ك. كارتر، جيريمى راتشفورد.

والجدير بالذكر أن فيلم The Way Back تدور أحدثة فى المدرسة الثانوية، حيث كان يلعب جاك كانينجهام كرة السلة، ولكنه بدلا من ان يكمل طريقه فى ممارسة الرياضة، اختار الابتعاد عن الساحة، ولكن بعد عدة سنوات، يحصل على فرصة لاستعادة حياته، عندما يُطلب منه تدريب فريق كرة السلة المتعثر، يقبل جاك على مضض، لكنه بالرغم من ذلك يحقق نجاح كبير مع الفريق.