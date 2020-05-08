ميلي بوبي براون تتبرع لمواجهة كورونا

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تقدمت نجمة مسلسل Stranger Things البريطانية ميلي بوبي براون، بتبرعات بلغت قيمتها ما يقرب من 15 ألف جنيه استرليني كدعم للأجهزة الطبية التابعة لهيئة NHS ببريطانيا.

جريدة الديلي ميل، قالت إن ميلي البالغة من العمر 16 عاما، قامت بتوزيع هذا المبلغ، بقيمة 5000 استرليني لكل من مستشفى بورنموث الخيرية، و5000 أخرى لمستشفى ساليزبوري الخيرية.

وما تبقى من مبلغ التبرعات تقدمت به لمستشفى، مدينة ساوثهامبتون الخيرية، وهي جميعا مستشفيات تواجه فيروس كورونا في الخطوط الأمامية.

ومن المقرر أن تدعم ميلي بهذه المبالغ العاملين بهذه المستشفيات من الفرق الطبية، الذي يتعرضون لضغوطات مداية منذ اندلاع ازمة كورونا.

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وعلى جانب أخر، كشف مصدر مقرب من النجمة والعارضة البريطانية الشهيرة ميلي بوبي براون، عن أنها انفصلت، مؤخرا، عن حبيبها النجم الشهير جايكوب سارتورياس، وذلك بعد 7 أشهر فقط من المواعدة، بدون ذكر أي سبب للانفصال.

وتعرفت النجمة العالمية، على حبيبها عبر موقع “إنستجرام” وتحدثا سويًا، ثم أرسل لها دبًا كهدية، ومن هنا بدأت العلاقة، ونشرت الكثير من الصور للهدايا التي كان يرسلها إليها.

ويجمع بين ميلي ومغني الراب الكندي دريك، علاقة صداقة، وتحدث ميلي عن هذا الأمر خلال حضورها حفل توزيع جوائز Emmy حيث نالت ترشيحها للجائزة كأفضل ممثلة مساعدة في مسلسل درامي عن مسلسل Stranger Things.

وأجابت النجمة العالمية، عن سؤال حول علاقة الصداقة التي تجمعها بالمطرب العالمي، قائلة : أحبه كثيرا لقد قابلته في أستراليا، إنه صديق رائع للغاية.. ونموذج يحتذى به، لقد تبادلنا الرسائل النصية مع بعضنا البعض في اليوم التالي وقال لي اشتاق لكي كثيرا وقلت له اشتاق إليك أكثر.

وأشارت ميلي الي أن دريك قد أعطى لها مجموعة من النصائح قائلة: قدم لي نصائح رائعة حول مواعدتي الرجال ساعدتني كثيرا”، ورفضت الممثلة البريطانية الكشف عن تلك النصائح، مضيفة الي أنها سترى دريك عندما يأتي في جولة غنائية إلى أتلانتا في شهر نوفمبر القادم.