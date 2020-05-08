كيف يقضي عادل إمام وقته في الحجر المنزلي؟.. نجله يكشف

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يحرص عدد من النجوم خلال الفترة الأخيرة على التزام منازلهم بعد الانتهاء من تصوير أعمالهم الرمضانية، وذلك لمنع الاختلاط والتكدس خوفًا من انتقال فيروس كورونا إليهم، ومن هؤلاء النجوم الفنان الكبير عادل إمام.

المخرج رامي إمام، كشف خلال لقائه في برنامج MBCtrending، والمذاع عبر فضائية mbc 4 كيف يقضي والده عادل إمام، فترة الحجر المنزلي، وأوضح كيف يسير يومه، قائلًا، إنهم جميعًا يجلسون في المنزل تطبيقًا للحجر، يأكلون الطعام ويشاهدون مسلسل “فلانتينو”، كما أنهم يتابعون ردود الفعل على المسلسل، مشيرا إلى أن أحداثه ستتطور سريعا بدءا من الحلقات المقبلة.

وعن شخصية “فلانتينو”، قال إن الفنان عادل إمام أعجب بالموضوع والشخصية وفكرة اسم “فلانتينو” وإن كانت الشخصية لها علاقة بالاسم أم مختلفة.

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مسلسل “فلانتينو” بطولة عادل إمام، داليا البحيري، ودلال عبدالعزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، ‏وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام‎.‎

تدور الأحداث حول “نور عبدالمجيد” الشهير بـ “فلانتينو” يمتلك مدارس إنترناشونال هو وزوجته، وتدور خلافات بينهما مع مغامرة ومفاجآت.