أمير كرارة يؤنب والدة التكفيري في «الأختيار»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توالت أحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل “الاختيار”، للنجم المصري أمير كرارة، الذى يعرض على شاشة on، أحداثاً متتالية، حيث علمت الفنانة ماجدة منير – السيدة السيناوية، أن أبنها التكفيرى قد توفى بسبب العملية الانتحارية الذى قام بها في إحدى كمائن الجيش المصري.

وكانت السيدة السيناوية، قد ذهبت لتقابل الرائد أركان حرب أحمد منسى، ليؤنبها على عدم تسلم ابنها التكفيرى قبل فوات الأوان، وذلك بسبب الخيانة، وقال لها نصاً: مبسوطة.. أهو البطل دا اللى راح جرى يجبلك انتى والأولاد الاكل.. ليه كدا.. مش حرام.. لترد السيدة السيناوية.. بكفياك يا ولدى، ما ابنى كان ميت ميت.. ليرد منسى في حزن.. كان زمانوا عايش لو كنتى ساعدتينا .

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وطلب أيضا بعض زملاء الجندى ياسر، الذهاب إلى مكان إقامة الشهيد، والتحدث مع عائلته، حتى يعرف والديه أن أبنهم ياسر البطل كان لديه أصدقاء في الجيش، خاصة أن والديه كانوا يقولون له أنت ليه معندكش أصحاب في الجيش.

ويتناول مسلسل “الاختيار” حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين “مربع البرث”، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.

ويشارك في بطولة مسلسل “الاختيار”، أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.