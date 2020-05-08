رضوى الشربيني تثير الشكوك حول ارتباطها بتعليق غير متوقع

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني الجدل بين جمهورها بتعليق غير متوقع عن الرجال.

الإعلامية المصرية كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “كل التعب والصعاب بتهون لما يكون جمبك راجل ‏حنين”.‏

تعليق رضوى الشربيني أثار شكوك جمهورها حول ارتباطها، لكنها عادت وعلقت على المنشور، بقولها: “سواء كان أبوها أو أخوها أو جوزها”، لتشير بذلك أنها لم تقصد الزوج فقط.

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يذكر أن الإعلامية المصرية رضوى الشربيني قد تأثرت كثيرا وهي تودع مشاهديها وفريق عمل برنامجها “هي وبس”، وذلك في آخر حلقات الموسم الرابع من البرنامج.

الإعلامية المصرية وجهت الشكر لكل من ساهم في نجاح البرنامج، مؤكدة أنها في بعض الأحيان كانت ترى ردود فعلها مبالغ فيها، ونظرا لعدم تركيزها كان يعلو صوتها وتتحدث بأشياء تندم عليها لاحقا.

وأوضحت: “ببقى كأن اتسرق مني حاجة، أنا مش عايزاكي تتسرقي، محدش مبيغلطش أنا بعتذر لو غلطت، مفيش مرة قصدت فرقعة”، مؤكدة أنها كانت تود أن يستفيد الجميع وأن تقدم المساعدة لمن يستحقها.

رضوى وجهت رسالة إلى الرجال، شددت فيها على أنها ليست عدوتهم ولا تهاجم أحدا بصورة شخصية، ولكن تستفزها بعض التصرفات وتريد لنموذج الرجل قديما أن يعود في طريقة معاملة النساء والخوف عليها، وليس ضربها واهانتها واستغلالها.