شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز تصريحات مؤلف مسلسل Westworld بعد انتهاء الموسم الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى عرض الموسم الثالث من Westworld، وصرح كل من المؤلفين جوناثان نولان وليزا جوى عن مستقبل المسلسل، حيث ناقش نولان الخطط المستقبلية للمسلسل، قائلا "أريد فقط أن أوضح، لم أتحدث مع ليزا أبدًا عن عدد المواسم التى ستنتهى بعدها سلسلة Westworld، الذى يعرض على شبكة HBO، لكن فى البداية ذكر جيمس مارسدن خمسة مواسم، بعد الانتهاء من الموسم الأول"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tv series finale".

وأكمل نولان حديثه قائلا "ومؤخراً انتشرت بعض المعلومات عن وجود أكثر من 5 مواسم، لكن إلى الآن لم نتحدث عنها بشكل واضح أو نستقر عن عدد المواسم التى يمكننا العمل عليها، وأعتقد أنه عندما كانت لدينا الخطة لم يتم تحديدها لعدد محدد من المواسم، خاصة عندما يكون لديك مسلسل يسير بنجاح واضح، فأنت تريد البقاء طالما أنك تروى قصة مقنعة، نحن نتجه نحو هذه الغاية، لكننا لم نرسمها بالكامل".

وكشفت تقارير أجنبية منذ أيام أن الموسم الجديد قد حصل على تقييمات مرتفعة من قبل بعض النقاد، بعد مشاهدتهم لأول أربعة حلقات من المسلسل، قبل عرضه رسمياً، وكشفت الشبكة الأمريكية منتصف الشهر الماضى، عن التريلر الأول للموسم الثالث والجديد من مسلسل الخيال العلمي Westworld، والذي كشف الكثير من الشخصيات الجديدة التي تشارك لأول مرة ضمن الموسم الجديد من الممثل العالمي آرون بول.

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وتعرض المسلسل الشهير للتأجيل عدة مرات بعد تعرض مكان التصوير لحريق هائل أدى إلى تلف جميع ديكورات التصوير فى نوفمبر عام 2018.

مسلسل Westworld يشارك فى بطولته كل من: بن بارنز، وانجريد بولسو، وبيردل، وكليفتون كولينز، وايد هاريس، وأنتونى هوبكنز، وجيمس مارسدن، وثاندى نيوتن، وسيمون كوارترمان، ورودريجو سانتورو، وأنجيلا صرافيان وجيمى سيمبسون، وإيفان راشيل وود، وشانون وودوارد، وجيفرى رايت، وإيزابيلا ألفاريز، وميك باش، وكريستيفر سيدينو.

سلسلة الخيال العلمى لـ جوناثان نولان وليزا جوي مستوحاة من فيلم ويست وورلد لمايكل كريشتون الذى طرح في عام 1973، وتدور في حديقة وايلد ويست الترفيهية التي أنشأها الدكتور روبرت فورد (السير أنتوني هوبكينز) مع الروبوتات الشبيهة بالإنسان، حيث يتم تشجيع الضيوف لتنغمس في الأوهام وتلبية رغباتهم.