شكرا لقرائتكم خبر عن "لما كنا صغيرين" الحلقة 14.. صورة تقلب الموازين لصالح ريهام حجاج وخالد النبوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة 14 من مسلسل "لما كنا صغيرين" للنجوم ريهام حجاج ومحمود حميدة وخالد النبوى، بمشهد فى مكتب "ياسين" خالد النبوى، يستقبل سيدة تدعى "مدام رانيا" يسألها: "قوليلى بقى.. تعرفى سليم منصور من إمتى؟ " لكن لم تكشف الأحداث بعد عن هوية تلك السيدة ومدى علافتها بـ"سليم" محمود حميدة، وهذا ما ستكشف عنه الأحداث المقبلة.

وكشفت أحداث الحلقة جانبا آخر من شخصية "سليم" محمود حميدة، بعد وفاة أخته "أبلة عفت" سميرة عبد العزيز، فذاك الرجل القوى الذى لا يهاب أحدا ويحرك من حوله كعرائس الماريونيت، ينهار بالبكاء فى الوقت الذى يتذكر فيه ذكرياته مع زوجته ورضعيه المتوفيين، وبعد الانتهاء من دفنها يتفاجأ "سليم" بـ"ياسين" خالد النبوى يقف بجواره أمام لحد أخته ويقرأ الفاتحة لكنه يتوعده بالإيقاع به وإثبات تجارته فى المخدرات بعد أن ينتهى من الحزن على أخته، وخلال خروجه تدخل "صافى" شريكة "سليم" فى بيع الممنوعات لتعزيه، فيراقبهما "ياسين" ويصورهما بهاتفه.

تطالب "دنيا" ريهام حجاج "ياسين" خالد النبوى، بتقديم صورة "سليم وصافى" للنيابة لإثبات براءة أخيه حسن "نبيل عيسى" لكنه يطلب منها التمهل حتى يملك دليل إدانة قوى.

تواجه ريهام حجاج، محمود حجازى بصورة "صافى" و "سليم" محمود حميدة، لتؤكد له ‏علاقة محمود حميدة بالمخدرات ، لكنه يصر على أقواله ويرفض اتهام "سليم" باتجاره فى المخدرات.

Advertisements

وقصت "دنيا" ريهام حجاج لـ"ياسين" جانب من حياة "سليم" لأول مرة، بأن "عفت" ليست شقيقته، وكيف كان يرفض حضور عزاء أمه، دون الإفصاح عن باقى التفاصيل التى ستتكشف خلال الحلقات المقبلة.

تقابل "هالة" منة فضالى، "دنيا" ريهام حجاج بعد نزولها من مكتب "ياسين" خالد النبوى، ويبدأ كل منهما تكايد الأخرى وتتوعدها، بعد نشبت الغيرة فى قلب الأولى فهى طليقة "ياسين" وتسعى للعودة إليه بكل السبل.

ويعرض مسلسل "لما كنا صغيرين" يوميا، على قناة دى إم ‏سى‎ dmc ‎الساعة 9:30 مساء، وعلى قناة الحياة الساعة ‏‏10:15 مساء، ‏وعلى القناة الأولى المصرية الساعة 11 ‏مساء‎.‎

‎ ‎

مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد ‏النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ‏وهانى عادل، وكريم ‏قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، ‏وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد ‏رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف ‏أيمن سلامة وإخراج محمد ‏على‎.