شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عدويه يتعاون مع الملحن أحمد البرازيلى فى 4 أدعية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المطرب محمد عدوية مع الملحن أحمد البرازيلى فى 4 أدعية دينية جديدة، تطرح فى النصف الثانى من شهر رمضان الجارى، وهى "نويت أصوم"، من كلمات رامى أمين، وتوزيع حسين النجار، والثانية بعنوان "رحمة من الرحمن"، من كلمات محمد أبو القاسم وتوزيع حسين النجار، والدعاء الثالث بعنوان "سايبها علي الله"، من كلمات محمد ابو القاسم، وتوزيع حسين النجار، و"يارب انت العدل" من كلمات يحيى مرسى وتوزيع إلهامى دهيمة.

من ناحية أخرى طرح محمد عدوية مؤخرا دعاء دينيا جديدا بعنوان "رب انا بدعيلك"، وذلك بمناسبة شهر رمضان الكريم، من كلمات السيد علي، وألحان أحمد البرازيلي، وتوزيع إلهامي دهيمة، وميكس وماستر أحمد حسام.

كما قدم محمد عدوية أغنية "آه يا سبع صنايع" تتر مسلسل "عمر ودياب"، وحققت نجاحا كبيرا وهى من توزيع ولحن أحمد طارق يحيى، والمسلسل يشارك فى بطولته كل من النجم على ربيع ومصطفى خاطر، وتألق فيها عدوية كعادته فى غناء تترات الأعمال الفنية.

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مسلسل "عمر ودياب" كان يحمل اسم "وصل أمانة" قبل تغييره، وتدور أحداثه فى حلقات منفصلة متصلة حول شابين عاطلين متورطين فى إمضاء إيصالات أمانة، ويبحثان عن وظيفة لسداد الديون، وتعتمد فكرة العمل على ظهور فنان كضيف شرف كل حلقتين حسب الموقف الذى يقع فيه بطلا المسلسل.

وطرح مؤخرا عدوية أغنية على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "أبطال بلدنا" والتى جمعته بالمطربة جنات، وأبرز الفيديو كليب الخاص بالأغنية كمائن الشرطة التى ترعى الشوارع خلال فترة حظر التجول بجانب إظهار الأطباء، جيش مصر الأبيض وهم يرعون المرضى بفيروس كورونا.

الأغنية كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أحمد إبراهيم، وتقول كلماتها: "تسلم الناس اللى صاحية .. شادة حيلها ليل نهار .. واللى بيساعد بقلبه دولا متعدش كتار".