فيديو .. أوكا وأورتيجا يحاربان العفاريت بالمخدات في خلي بالك من فيفي

تبدأ الحلقة السابعة عشرة من برنامج خلي بالك من فيفي بذهاب النجمين أوكا وأورتيجا، إلى فيلا فيفي عبده التي يقام بها المقلب، وقبل دخولهما يحاول حارس الفيلا، استفزازهما بعدم السماح لهما بالدخول.

ثم يدخلان أوكا وأورتيجا إلى الفيلا وتحدث انفجارات تخيفهما ويحاولان تهدئة فيفي ، ومن ثم يرقصون ويغنون على بعض من أغانيهما، وبعد ذلك تأتي سيدة تقدم القهوة ولكنها تسقط على الأرض فتقلق

فيفي عبده عليها، ثم يحاولان أوكا وأورتيجا إفاقتها.

ثم تدخل السيدة إلى دورة المياه، حتى ينفجر صنبور المياه وتغرق الحمام، ثم يحاولان أوكا وأورتيجا إغلاق المحبس، ومن ناحيتها تغلق فيفي الباب حتى لا تغرق المياه الفيلا، وتقوم السيدة بإخافتهما ، كما ينفجر النور.

وفي نهاية المقلب تقوم فيفي عبده بالزغاريد والرقص، حتى يكتشف النجمين أوكا

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وأورتيجا بأنهما كان في برنامج مقالب، ثم قاما بعد ذلك بالغناء والرقص مع النجمة فيفي عبده على أنغام أغنية إلعب يلا.

يذكر أن برنامج خلي بالك من فيفي تقديم الفنانة فيفي عبده، وهو برنامج مقالب، حيث يتم استضافة بعض نجوم الفن والرياضة والإعلام، وهو عبارة عن كاميرا خفية غير تقليدي يعتمد على استضافة فيفي عبده لأحد النجوم في منزلها، ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية.

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