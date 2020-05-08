ياسر جلال يتهم أحمد خليل بقتل والده في الحلقة الخامسة عشر من الفتوة

بعد أن شاهدنا في الحلقة السابقة أكتشاف حسن الجبالي ( ياسر جلال ) لحقيقة مقتل والده في المولد، يواجه الفتوة صابر ( أحمد خليل ) ويتهمه بقتل والده. يعترف صابر له بأنه لم يشارك في قتل والده ولكنه أخفى وصية والده بأن تكون " الفتونة " لحسن ليأخذها لنفسه، يحزن حسن الجبالي لسماعه خيانة صابر لوالده ويقرر عدم Advertisements الزواج من ليل ابنته ( مي عمر ) بسبب ما فعله والدها في الماضي. الزواج من ليل ابنته ( مي عمر ) بسبب ما فعله والدها في الماضي. يذكر أن مسلسل الفتوة من بطولة ياسر جلال، مي عمر، أحمد صلاح حسني وغيرهم، المسلسل من تأليف هاني سرحان وإنتاج سينرجي وإخراج حسين المنباوي.

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