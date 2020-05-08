تراند اليوم : «اغلب السقا».. وائل جسار يغني لمصر ويفوز على السقا

توك شو

حل الفنان وائل جسار ضيفا على برنامج “اغلب السقا” الذي تقدمه رزان مغربي على قناة “إم بي سي مصر”، مساء الخميس.

وفي بداية الحلقة أدى وائل أغنية “بحبك يا مصر” استجابة لطلب رزان، وتفاعل السقا مع الأغنية.

“اغلب السقا” برنامج ترفيهي يعرض كل يوم خلال شهر رمضان الكريم، تقوم فكرته على تحديات يقوم بها النجم أحمد السقا مع ضيف الحلقة يتنافسان فيها على الفوز بالألعاب الست التي يخوضانها خلال الحلقة.

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وفي ثالث تحديات البرنامج فاز وائل جسار على أحمد السقا بتحدي “سحر العيون” الذي تقوم فكرته على عرض عيون نجم ومن يعرف شخصية النجم قبل الآخر يفوز بنقطة، وبعدما كان السقا متفوقا بثلاثة نقاط مقابل نقطين لوائل أخطأ في معرفة شخصية ماجد المهندس وعاصي الحلاني ما تىسبب في تعادله مع السقا في تديات البرنامج.

وفاز النجم أحمد السقا في تحدي “هاند بول” بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشيء لوائل جسار، وتحدي “امشي عدل” بعدما استطاع السقا إحراز هدف على حساب وائل لينتهي التحدي بنتيجة 1 مقابل لاشيء.

تقوم فكرة البرنامج الترفيهي الذي يعرض كل يوم خلال شهر رمضان الكريم، على تحديات يقوم بها النجم أحمد السقا مع ضيف الحلقة يتنافسان فيها على الفوز بالألعاب الست التي يخوضانها خلال الحلقة.