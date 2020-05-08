تراند اليوم : منصة “دي-إكس ميديا” بتقدملك خدمات عن تاريخ و الفن

أطلقت شركة المشرق للإنتاج الفنى بالتعاون مع بليل للإنتاج والاستشارات الإعلامية منصة رقمية بعنوان “دي-إكس ميديا” على يوتيوب وهى منصة تقدم محتوى متنوع فى عدة مجالات مختلفة كالتاريخ وكرة القدم والدراما التليفزيونية والموسيقى وكل ما قدمه المبدعون من أعمال فنية على مر الزمن باستخدام مهارات وأدوات فنية حديثة. وتهدف منصة “دي-إكس ميديا” في المقام الأول إلى تقديم محتوى غنى ومتاح للجمهور لفترة زمنية طويلة.

وطرحت “دي-إكس ميديا” أولى حلقات برنامجها “دي-نوستالجيا -رمضانيات” بعنوان ” الفوازير المصرية في رمضان بين نيللي وشريهان وفطوطة وديزني” عن قصة فوازير رمضان وبدايات الإذاعة المصرية وكيف تطورت الفوازير ولماذا كانت هي الأنجح والأكثر تأثيرًا في ذاكراتنا.. قام بكتابة محتوى الفيديو محمد الوزيري وتعليق صوتي لمحمد حاتم.

الحلقة الثانية بعنوان “أحداث محلية للكرة في رمضان” ويتناول ذكريات مصرية كروية ارتبطت بشهر رمضان ومنها عدم احتساب نتيجة مباراة المنتخب المصرى وزيمبابوي نتيجة الطوبة التي أصيب بها مدرب زيمبابوي عان 1993.

أما الذكرى الثانية في رمضان 2009 ومباراة مصر ورواندا وهدف أحمد حسن. كما كان للأهلي و الزمالك نصيب في ذكريات الكرة فى رمضان مع مباراة الأهلي والترجي عام 2001 وتأهل الأهلي فيها لنهائى دوري أبطال أفريقيا بهدف تاريخي لسيد عبدالحفيظ، وفي رمضان 2002 كان للزمالك نصيب في التأهل للنهائي هو الآخر في مباراته مع مازيمبي بهدفين لحسام حسن، أعّد الحلقة وقدمها مهند حسن.

ونشرت “دي-أكس ميديا”الأحد 3 من مايو و10 من رمضان ثالث حلقاتها بعنوان “وأنا على الربابة يغنّي” تزامنًا مع تاريخ نصر أكتوبر، قدّم الحلقة بصوته الفنان الكبير سيد رجب وتتناول الحلقة حكاية أغنية “أنا على الربابة بغنّى” من بداية إعلان الحرب في 6 أكتوبر وحتى تسجيلها وإذاعتها في اليوم التالي 7 أكتوبر، كتب الحلقة محمد الوزيري.

ويعمل فريق البرنامج الفترة القادمة على تقديم موضوعات جديدة ومختلفة تعلقت بها ذاكرتنا وكان لها تأثير كبير في حياتنا، ويساهم الموسيقار المميز تامر كروان في عدد كبير من الحلقات بألحانه المميزة وتقوم بمونتاج الحلقات وسام صفاء.