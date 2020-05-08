كتب امير فتحي في الجمعة 8 مايو 2020 03:57 صباحاً - شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بمجموعة صور من احدث جلسة تصوير خضعت لها. وأطلت هيفاء وهبي في الصور بإطلالة رمضانية حيث ارتدت عباءة أنيقة باللون الأصفر ومزخرفة، ونسفت معها مجموعة من الاكسسورات. من ناحية أخرى، تحقّق الأجهزة الأمنية بمصر في البلاغ الذي تقدّمت به هيفاء وهبي تتهم فيه مدير أعمالها السابق محمد الوزيري بالاستيلاء على 63 مليون جنيه من أموالها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هيفاء وهبي تتألق بإطلالة رمضانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.