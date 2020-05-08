غادة عبدالرازق تعلن زواجها للمرة 12.. فمن هو العريس الجديد؟

كتب امير فتحي في الجمعة 8 مايو 2020 03:57 صباحاً - أعلنت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق رسميا زواجها للمرة الثانية عشر وذلك عبر حسابها على تطبيق انستغرام.
ونشرت غادة عبدالرازق صورة لها بفستان الزفاف مع عبارة “تزوجت غادة عبدالرازق من هيثم زنيتا” مع ايموجي قلوب.
يذكر أن هيثم زنيتا هو مدير تصوير مسلسل “سلطانة المعز”، الذي يعرض في رمضان الجاري، وتقوم غادة عبدالرازق بدور بطولته.
ويعد هيثم زنيتا مدير تصوير مشهورا، شارك في أعمال درامية كثيرة، إضافة إلى كليبات غنائية ومن أبرزها فيديو كليب الفنانة السورية أصالة نصري الجديد الذي حمل عنوان “شامخ”.
وقالت غادة عبدالرازق في تصريح لـموقع “فوشيا”، إنها تعيش في الفترة الحالية حالة من السعادة في ظل ردود الأفعال التي تلقتها بشأن مسلسلها “سلطانة المعز”، إضافة إلى سعادتها بعلاقتها الجيدة بهيثم خاصة أن العلاقة بينهما تأرجحت في الفترة السابقة إلى أن تكللت بالزواج.
وبيًنت غادة عبدالرازق أنها ستحتفل بزواجها بعد انتهاء شهر رمضان مباشرة، لافتة إلى أن أفضل ما في علاقتها بزوجها هيثم زنيتا كونهما أصدقاء على المستوى الشخصي قبل أن يتم زواجهما.
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