ايرانيون يبيعون ليتر “بول الإبل” بـ 50 دولارا!

كتب امير فتحي في الجمعة 8 مايو 2020 03:57 صباحاً - كشف تجار إيرانيون عن قيام زائرين عرب بشراء منتجاتهم من بول الإبل بسبب اعتقادهم بأن لها فوائد صحية، وفقا لتقرير نشره موقع “راديو فاردا” الإيراني المعارض، وذلك بعد دعوات إيرانية قدمت البول “كدواء” لمحاربة فيروس كورونا المستجد.

وقال موزع إيراني يدعى “حامد” للموقع إنه يبيع بول الإبل للمسافرين العراقيين بسعر 50 دولارا للتر الواحد، مشيرا إلى أنه باع نحو 370 لترا خلال ثمانية أشهر.

وظهر عدد من رجال الدين مؤخرا أشادوا بهذا البول “كدواء” لعلاج مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، ويعتقد البعض أن لبول الإبل فوائد صحية خاصة فيما يتعلق بمشكلات التنفس، ويستعين البعض باقتباسات دينية تشير إلى ذلك،

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ويقول التاجر الإيراني في تقرير “راديو فاردا” إن العرب هم المشترون الرئيسيون لبول الإبل الإيراني، ويشير إلى أن العرب الذين يغادرون إيران عبر الحدود الغربية من كرمانشاه، عادة ما يأخذون بول الإبل معهم في حاويات سعة خمسة لترات و10 لترات.

ويوضح أنه تقدم بطلب للحصول على رخصة لتصدير بول الإبل لكن المسؤولين في وزارة الزراعة رفضوا وسخروا من طلبه.

في غضون ذلك ، قال رئيس جمعية الإبل الإيرانية سعيد زباي إن بول الإبل يستهلك محليا أيضا، لكنه يحتاج إلى “نهج علمي” ليصبح شائعا.