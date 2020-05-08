شاهد.. وائل جسار يغني “قلبك حنين يا نبي” بعد طلب السقا “امي موصياني”!

كتب امير فتحي في الجمعة 8 مايو 2020 03:57 صباحاً - تصدر اسم الفنان اللبناني وائل جسار، مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وذلك بسبب مواقف لطيفة وصوته الرائع خلال استضافته في برنامج “إغلب السقا” الذي تقدمه الاعلامية رزان مغربي على شاشة “mbc مصر”.
واستهل وائل جسار الحلقة بغناء “قلبك حنين يا نبي” بناءا على طلب الفنان احمد السقا الذي قال له: “قبل ما تبدأ أي حاجة لأن أنا وأسرتي كلها من معجبينك، وقبل ما نبدأ الحلقة كلمت أمي لأنها موصياني لما يكون وائل معاك يغني قلبك حنين يا نبي””.
من ناحية اخرى، نجح وائل جسار بالفوز على احمد السقا بفارق النقاط وتبرع بمبلغ الـ ١٠٠ ألف جنية إلى مؤسسة “بهبه”.
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