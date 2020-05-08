شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. يسرا تتألق فى مشهد وفاة ابنها فى "خيانة عهد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أقوى مشاهد مسلسل "خيانة عهد"، تألقت النجمة الكبيرة يسرا فى مشهد التعرف على جثة ابنها خالد أنور فى المشرحة بعد وفاته، ورغم تعرفها عليه ترفض يسرا التسليم بوفاة نجلها وتقول إن الجثة ليس لابنها رفضا للواقع المر الذى تمر به إلا أنها فى النهاية تقبلت الأمر الواقع.

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مسلسل "خيانة عهد" يعرض على قناة الحياة فى السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة .

وتعود يسرا بـ"خيانة عهد " إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.