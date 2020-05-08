شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم هنأوا شريف دسوقى على تألقه فى "بـ 100 وش".. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح الفنان شريف دسوقى بأنه تلقى العديد من المكالمات من نجوم الفن تهنئه على تألقه فى مسلسل "بـ 100 وش" الذى يشارك فى بطولته أمام النجمين نيللى كريم وآسر ياسين، ومن أبرز هذه المكالمات الفنان أحمد رزق والفنان عمرو عبد الجليل الذين أثنوا على أدائه .

وفى تصريح خاص لـ"الخليج 365" قال دسوقى إنه بعد ‏ردود الأفعال الطيبة التى تلقاها عن دوره فى مسلسل "بـ ‏‏100 وش" سجد لربنا شكرا وتذكر "أيام الشقاء" – على حد ‏وصفه – حينما كان يتنقل بين مسارح الإسكندرية ممثلا ‏ومخرجا وكاتبا ينتظر فرصة للظهور أمام الشاشات.‏

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وأضاف دسوقى الفائز بجائزة أحسن ممثل فى مهرجان ‏القاهرة السينمائى عن فيلمه "ليل خارجى"، أن أكثر ما ‏يسعده عندما يناديه الناس فى الشارع باسم الشخصية ‏‏"سبعبع" وذلك بعد سنوات من العمل فى الفن وكان وقتها ‏لا يعرفه أحد .‏

وأشادت الفنانة نيللي كريم، بدور الفنان شريف دسوقي ‏خلال أحداث مسلسل بـ"100 وش"، ونشرت "نيللي" صورة ‏تجمعها بـ"دسوقي" عبر حسابها على تويتر وعلقت عليها ‏قائلة، "سبعبع (سباعي) .. مش قادرة أقول لك فرحانين ليك ‏آد ايه يا غالي".، ورد عليها الفنان شريف دسوقى:" وش ‏السعد".‏

يعرض مسلسل "بـ100 وش" يوميًا على قناة الحياة فى تمام ‏الساعة 7:45، وهو من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، ‏مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف ‏وزينب غريب ودنيا ماهر وعدد آخر من الفنانين ومن ‏تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.‏