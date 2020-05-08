عمرو زكي: طردت زوجتي في الشارع لهذا السبب.. وسيدة أفريقية عملتلي سحر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قال لاعب نادي الزمالك المصري السابق، عمرو زكي، إنه أكثر لاعب ارتبط اسمه بالنساء، مؤكدًا أن لديه المئات من الصداقات مع الفنانين والإعلاميين.

وكشف عمرو زكي، خلال استضافته ببرنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه إيناس الدغيدي، عن خلافاته مع زوجته السابقة، قائلاً: "الست اللي تطلع تتكلم على أبو ابنها ظلم لابنها مش لعمرو، لأني بعتبر أي علاقة بين اتنين متجوزين وانفصلوا.. الولاد مالهومش ذنب، وعشان كده طردتها في الشارع، وبصرف على ابني بس مش بديها فلوس في ايديها".

وأضاف عمرو زكي أن إحدى السيدات في دولة بشمال إفريقيا "عملتله عمل"، وقال: "أنا مش مؤمن بالحاجات ديه".

وعن أزمة البعثة، أكد عمرو زكي أنه بعد إحدى المباريات التي شارك فيها مع المنتخب، كان خارج مصر، وأثيرت أزمة بسبب عدم رجوعه مع البعثة حيث قال: "اليوم ده كان عيد ميلادي، وصحابي كانوا مرتبين ليا حفلة، وكنا 5 لاعبين ووكيلي المصري والأجنبي .. وقتها لم أسافر لأني أصبت فى مباراة مصر وزامبيا في تصفيات كأس العالم".

وفى فقرة تنقذ مين، اختار عمرو زكي، المستشار مرتضى منصور، قائلا: "بحب مرتضى لأنه راجل ومحدش كاسر عينه، كذلك اختار حسن شحاتة، قائلاً عنه: بعيدًا عن الأداء الفني، هو مدرب، بيحتوي كل اللاعبين، وكل النجوم، ولديه إخلاص لمهنته، وأب لجميع لاعبي جيلي".

وعن الأزمة الحالية للعالم مع كورونا، قال زكي، أتمنى إنقاذ أخي الكبير، أقرب شخص لي .. أقوله: "اقعد فى البيت .. لو بتحب أهلك.. علشان كلنا بنحبك".

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وواجه لاعب الزمالك السابق، الاتهامات بشأن أن ممدوح عباس وراء النصب عليه في شركته المتخصصة في البترول.

وذكر زكي أن ممدوح عباس ليس له علاقة بموضوع النصب، مضيفًا: "معنديش أي مشاكل مع ممدوح عباس.. هو متخصص في شركات البترول، لكن لم يتدخل في أزمتى".

وعن الاتهامات التي وجهت له بشأن إخفاء إصابته قبل الانتقال إلى الأندية، قال اللاعب: "رحت الرجاء المغربي وكان تاني عام وقتها، أصبت في ركبتي، حاولوا يعالجوني لمدة 15 يومًا وأخذت حقنة كرتيزون من غير أي تحسن، كلمت الدكتور إيهاب على وهو تواصل مع دكتور كبير وقاله لازم أعمل العملية بسرعة جدا.. الرجاء لم يوافق لأنه كان مرتبطًا بمباراة في إفريقيا".

وفى فقرة درجة حرارتك، أكد عمرو زكي أن عددا كبيرا من أصدقائه الفنانين ولاعبي كرة القدم، لم يتواصلوا معه بعد الحادث الأخير الذي تعرض له، وغاب عن الوعي بسببها لمدة 18 يومًا.

وفيما يتعلق بأزمة انسحاب الزمالك أمام الأهلي في مباراة الدوري المصري الأخيرة، قال زكي: أكتر ناس اتظلمت هما المشجعين والجماهير.. لكن كوبري أكتوبر والمطر هما السبب، وأيضا الزمالك يتحمل جزءًا من الأزمة.