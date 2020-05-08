فنانة شهيرة تكشف تفاصيل علاقتها بـ خالد يوسف

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 8 مايو 2020 02:16 صباحاً - ‏3 ساعات مضت أخبار المشاهير 99 زيارة

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كشفت الفنانة غادة إبراهيم، عن سر علاقتها بالمخرج خالد يوسف ، قائلة: “خالد يوسف أعرفه كويس على المستوى الشخصي وهو صديق زوجي السابق، وبالرغم من ذلك لم أعمل معه في أي فيلم أو عمل سينمائي على الإطلاق”.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج “خط أحمر” على فضائية “الحدث اليوم”، أنها تقدمت ببلاغ لدي النائب العام ضد من اتهمها بعد الأفلام الإباحية التي انتشرت على المخرج خالد يوسف.