شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة وحجازى.. على شرف "لما كنا صغيرين"‏ .. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جمعت كواليس مسلسل "لما كنا صغيرين" النجم محمود ‏حميدة والممثل محمود حجازى، فى لوكيشن "شركة الدعاية ‏والإعلان" التى يملكها "سليم" محمود حميدة ضمن أحداث ‏المسلسل.‏

ويحقق العمل نجاحا كبيرا حتى عرضه الآن، إذ ‏وضع ‏المؤلف أيمن سلامة الجمهور فى حيرة شديدة، فما زال لغز ‏مقتل "نهى" نسرين أمين محيرا، ومع كل ‏حلقة من حلقات ‏المسلسل تدخل شخصية جديدة فى دائرة الشك، ليصبح ‏الجميع محل شك دون استثناء على اختلاف دوافع كل ‏منهم، ‏إلى أن تتكشف أسرار الجريمة مع الحلقة الأخيرة.‏

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وتختلف دوافع كل شخصية لقتل "نهى" بدءا من "سليم" ‏محمود حميدة الذى يتاجر فى المخدرات وبقتلها يمكنه أن ‏يثبت براءة معاونته ‏‏"صافى" المتهمة بالاتجار فى ‏الكوكاكين، كما يطول الشك "حسن" نبيل عيسى المتهم فى ‏القضية بالفعل ودافعه لقتلها حملها منه دون ‏زواج، كما أن ‏‏"يحيى" محمود حجازى متهم بقتلها بأمر من محمود حميدة ‏الذى يتحكم فيه بسبب إدمانه الكوكاكين‎.‎

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واستكمالا لدائرة الشك، يدخل أخيها الشيخ حامد ذلك الرجل ‏المتدين ودافعه التخلص من عارها بعد حملها دون زواج، ‏بالإضافة إلى ‏‏"رضا" محمد يحيى الذى كان يحبها ويرغب فى ‏الزواج منها وبمجرد معرفته بعلاقتها الآثمة مع "حسن" ‏تخلص منها‏‎.‎

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وفى الحلقة 8 من المسلسل دخل "ياسين" خالد النبوى فى ‏دائرة الشك على لسان "دنيا" ريهام حجاج وذلك لوجود تاريخ ‏من الخلافات ‏بينه وبين أخيه "حسن" نبيل عيسى، المتهم ‏فى القضية بالفعل، ولرفضه تقديم بلاغ رسمى فى "سليم" ‏يتهمه بجريمة القتل‎ .‎

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أما فى الحلقة 9 من المسلسل راوغ أيمن سلامة مشاهدى ‏المسلسل وأدخل "دنيا" ريهام حجاج فى دائرة الشك، بعد ‏حوار دار بينها ‏وبين خالد النبوى قال الأخير إن "سليم" ‏يخبئ شيئا خطيرا عن طليقها "يحيى" محمود حجازى وإذا ‏تكلم سيتسبب فى أذى الكثيرين، ‏وستظهر براءة "حسن" ‏نبيل عيسى، وهنا تبدو ملامح القلق على وجه "دنيا" وكأنها ‏تحمل سرًا قد يكشف الجانى، وبذلك يستمر ‏المؤلف أيمن ‏سلامة والمخرج محمد على فى مراوغة المشاهد وجعله يشك ‏فى كل الشخصيات‎.‎

فى أول مواجهة بينهما ضمن أحداث مسلسل "لما كنا ‏‏‏صغيرين"، بدأت مباراة فى التمثيل بين النجمين الكبيرين ‏‏‏محمود حميدة وخالد النبوى، فى مشهد نال استحسان ‏‏متابعى ‏العمل الذى يشهد صراعا بين "سليم" محمود حميدة ‏‏رجل ‏الأعمال وتاجر المخدرات والمدان فى مقتل "نهى" ‏‏نسرين ‏أمين، وحبس شقيق "ياسين" خالد النبوى، والأخير ‏‏الذى ‏يحاول إثبات براءة أخيه.‏

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ويعرض مسلسل "لما كنا صغيرين" يوميا، على قناة دى إم ‏سى‎ dmc ‎الساعة 9:30 مساء، وعلى قناة الحياة الساعة ‏‏10:15 مساء، ‏وعلى القناة الأولى المصرية الساعة 11 ‏مساء‎.‎

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مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد ‏النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ‏وهانى عادل، وكريم ‏قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، ‏وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد ‏رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف ‏أيمن سلامة وإخراج محمد ‏على‎.