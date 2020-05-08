شكرا لقرائتكم خبر عن "ونحب تانى ليه" الحلقة 14 .. محسن صبرى يتستر على إبن أخيه إيهاب فهمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ الحلقة 14 من مسلسل ونحب تانى ليه ، للنجمة ياسمين عبد العزيز ، والذى يذاع على قناة CBC ، و CBC دراما ، بمقابلة يسرا " تارا عماد " لصديقتها غالية " ياسمين عبد العزيز " فى حديقة منزلهما، حيث ذهبت لها ياسمين كأخر محاولة منها لتبرير علاقتها بمراد السويفى " كريم فهمى "خطيب تارا السابق ، ولكن تقوم تارا بتوبيخها ولم تعط لها فرصة التبرير ، وتأكد لها أنها قد خططت ودبرت لخطفه منها ، ولكن تؤكد لها ياسمين أنها لم تكن تعرف أنه خطيبها السابق فترد عليها أن الدنيا كلها كانت تعلم أنها مخطوبة لمراد السويفى وفى نهاية حديثها تحذرها من محاولة الاقتراب منها مرة أخرى لان ردود فعلها ستكون سيئة للغاية.

وفى مشهد آخر يجمع والد كريم فهمى " محسن صبرى " بزوجته " وفاء سالم" نجدها غاضبة منه بسبب طريقته معها عندما قلقت عليه بسبب غلق تليفونه ، ليؤكد لها أن سبب غضبه هو تصرفها بالاتصال بسكرتيرته وصديقه، وهنا توضح له أنها تعرف بوجود علاقة أخرى فى حياته وتنصرف عنه، لنجد رسالة وصلت لها من رقم مجهول يخبرها أن زوجها يخونها، حاولت الاتصال بنفس الرقم ولكن لم تصل لشيء .

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يكتشف مهندس التكنولوجيا والمعلومات “أيمن مرجان " الذى يعمل لدى جهاد " محسن صبرى " والد كريم فهمى ، فى شركته أن الشخص الذى قام بهكر جميع أجهزة الشركة وقام بمسح الميلات من جهاز ابنه كريم فهمي، أدى لخسارة الشركة الكثير من الملايين هو إيهاب السويفى " ايهاب فهمى " ، ابن أخيه ، ولكن يرفض محسن صبرى هذا الاتهام ويبرر دخوله على اجهزة الشركة لأنه هو من طلب منه ذلك ويحذر المهندس أن ينقل هذه المعلومات لأى شخص وبالذات ابنه مراد السويفي، فما سبب تستر جهاد على ابن أخيه؟ هذا ما سنعرفه الحلقات القادمة .

يهدد إيهاب فهمى زوجة عمر " إسلام جمال " عندما يرى صورهما على مواقع التواصل الاجتماعى ، ويدرك رجوعهما لبعض مرة أخرى بعد أن كان قد قرر إسلام طلاقها عندما شك أنها على علاقة بغيره، فيأمرها إيهاب بضرورة الحضور لمنزله صباح اليوم التالى وإلا سيرسل كل صورهم لزوجها وكذلك رسائلها له .

فى نهاية الحلقة تحدث مشادة بين شريف منير ومهند ذلك الشخص الذى يعاديه ، عندما يدخل مهند عليه ليجده يقف مع صديقته والتى قد خانته معه من قبل ، تبدأ مشادة كلامية بين الطرفين ولكنها سرعان ماتتطور لتنتهى بالضرب ويتدخل رجال مهند الذى يرفع أحدهم السلاح الأبيض على شريف منير.