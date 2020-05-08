شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا عبد العزيز تتألق فى شخصية الدكتورة شيماء فى "البرنس" مع محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألقت الفنانة دنيا عبد العزيز، خلال أحداث مسلسل "البرنس" بطولة الفنان محمد رمضان، الذى يعرض حالياً على شاشة dmc، حيث ظهرت دنيا بشكل مميز وجسدت نموذج المرأة المقهورة من خلال شخصية "الدكتورة شيماء"، التي تزوجت من "فتحى" – أحمد زاهر"، الأخ الشرير لرضوان البرنس.

وقدمت دنيا مشهدا مؤثرا فى الحلقة 14 خلال مواجهة والدة فتحى – سلوى عثمان ، ونجية – أحلام الجريتلى، وأكدت لهم أن فتحى تزوج عليها من فدوى – روجينا، ونالت دنيا اشادات بسبب الشخصية التي قدمتها في المسليسل، بالإضافة إلى رواد السويشال ميديا الذين اعتبروها المرأة المظلومة في الأحداث.

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تدور أحداث المسلسل حول رمضان الذى يعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.