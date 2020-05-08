شكرا لقرائتكم خبر عن تايلور سويفت تتضامن مع واقعة قتل شاب بأمريكا.. اعرف قالت أيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت النجمة الأمريكية تايلور سويفت، عن حزنها الشديد لواقعة قتل أحمود أربرى، شاب من ذوى البشرة السمراء في واقعة عنصرية جديدة بالولايات المتحدة الأمريكية.

النجمة الأمريكية تايلور سويفت، قالت عبر حسابها بموقع انستجرام:"لقد دمرني ورعبت على الإطلاق القتل العمد بدم بارد وبدوافع عنصرية لأحمود أربري" .





تايلور سويفت

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وكانت انتشر فيديو لقتل شاب من ذوى البشرة السمراء بدم بارد لمواطن من أصول أفريقية يعيش في مدينة برونزويك فى ولاية جورجيا الأمريكية.

وقعت الجريمة عندما خرج الشاب أحمود أربرى يبلغ من العمر 25 عامًا، للركض في شوارع المنطقة، بينما قام رجلان بإطلاق النار عليه بدم بارد، ليسقط قتيلا، وسط مطالب على السوشيال ميديا لتقديم القتلة للعدالة.



أحمود أربرى

وأوضحت تقارير، أن الرجل الأولى يدعى جوريجورى ماكمايكل، يبلغ من العمر 64 عاما، محقق سابق في مكتب المدعى العام، أما الثانى أبنة ترافيس ماكمايكل وبرر ماكمايكل جريمته بأنه اشتبه في أنه اشتبه به، مما أثارت رواد مواقع التواصل الاجتماعى مطالبين بمحاكمته حيث إن الدافع وراء الجريمة عنصريا وسط مطالبات بالعدالة.