شكرا لقرائتكم خبر عن صلاة من أجل الإنسانية.. نسرين طافش تنضم للمبادرة ليرفع الله عنا وباء كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة نسرين طافش، عن تضامنها مع مبادرة "صلاة من أجل الإنسانية"، التى أطلقتها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، وقالت الفنانة السورية، فى مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، "يوم الخميس 14 مايو.. سوف أصلى أنا وعائلتى مع العالم أجمع.. سأصلى للإنسانية.. سأصلى ليرفع الله عنا وباء الكورونا بأفضل الاحتمالات بإذن الله.. اللهم تقبل اللهم استجب".

وكتبت نسرين طافش، فى تعليقها على مقطع الفيديو: "شاركونا الصلاة مع كل إخوتنا فى الإنسانية فى كل العالم من كل الأديان والطوائف والأعراق يوم الخميس الرابع عشر من مايو.. لمعلومات أكثر ادخل حساب اللجنة العليا للأخوّة الإنسانية".

كانت "اللجنة العليا للأخوة الإنسانية" قد أطلقت، السبت، نداءً عالميًّا إلى جميع الناس، على اختلاف ألسنتِهم وألوانهم ومعتقداتهم، للتوجه إلى الله بالدعاء والصلاة والصوم وأعمال الخير، كل فرد فى مكانه، وحسب دينه ومعتقده، من أجل أن يرفعَ الله وباء كورونا، وأن يُغيثَ العالم من هذا الابتلاء، وأن يُلهمَ العلماءَ اكتشافَ دواء يقضى عليه، وأن يُنقذ العالمَ من التبعاتِ الصحية والاقتصاديةِ والإنسانية، جراء انتشار هذا الوباء الخطير.

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ودعتِ "اللجنة العليا للأخوة الإنسانية" المؤمنين من كافة الطوائف الدينية، أن يكون يوم الخميس الموافق 14 مايو الجارى يومًا عالميًّا للصلاة من أجل الإنسانية، مناشِدةً كافة القيادات الدينية وجموع الناس حول العالم بالاستجابة لهذا النداء الإنساني، والتوجه إلى الله عز وجل بصوتٍ واحدٍ، من أجل أن يحفظَ البشرية ويوفقَها لتجاوز هذه الجائحة، وأن يُعيد إليها الأمنَ والاستقرارَ والصحة والنماء؛ ليصبحَ عالمنا- بعد انقضاء هذه الجائحة- أكثر إنسانيةً وأخوة من أى وقت مضى.





ويشار إلى أن قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، كان قد رحب بالدعوة التى أطلقتها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، للصلاة من أجل الإنسانية فى 14 مايو الجاري، وذلك للدعاء إلى الله أن يساعد البشرية فى التغلب على جائحة فيروس كورونا المستجد، قائلا «فلتتذكروا: أنه فى 14 مايو، سوف يتحد جميع المؤمنين معًا، مؤمنين ذوى ديانات مختلفة، للصلاة والصوم والقيام بأعمال خيرية».



