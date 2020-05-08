شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الاختيار الحلقة 14.. منسى يخدع التكفيريين وينقض عليهم بضربة مضادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت أحداث الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض على شاشة on، على حدث جلل، وهو استعداد منسى ورجالة البواسل للقضاء على مجموعة من التكفيريين في وسط سيناء، يختبئون داخل "مزرعة" تحتوى على ألغام وعبوات ناسفة وعدد كبير من قيادات ومقاتلين من التكفيريين.

وبالفعل عقد منسى ورجالة جلسة لوضع خطة مضادة للتكفيريين، لاسيما أن تلك المزرعة ستكون المركز الرئيسى لهجمات الإرهابيين، كما أن المعلومات التي وصلت للقيادة هي أن الإرهابيين هشام عشماوى – أحمد العوضى، وعماد عبد الحميد- عابد عنانى سيكونان ضمن المقاتلين، وهما ضابطين سابقين في الجيش، ولذا فهم على دراية بشكل وموعد وتخطيط الجيش للقضاء عليهم، ولذلك وضع الرائد أركان حرب أحمد منسى خطة الهجوم في عز النهار، خاصة أن عشماوى يعرف أن هجمات الجيش المصرى ستنفذ في الليل، وتكون ضربة مضادة لهم .

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.

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