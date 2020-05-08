شكرا لقرائتكم خبر عن "ونحب تاني ليه" الحلقة 14.. كريم فهمى يفاجئ ياسمين عبد العزيز بطلب الزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أحداث الحلقة 14 من مسلسل "ونحب تاني ليه"، للنجمة ياسمين عبد العزيز، مشهدًا رومانسيًا يضم كريم فهمي وياسمين عبد العزيز ، حيث التقيا بعدما قررت ياسمين أن تعيد علاقتها بكريم مرة أخرى.

أكد كريم فهمي لياسمين أنها لا تستطيع أن تبعد عنه مرة أخرى، فقد أصبح قدرها متعلقًا بقدره، ومن خلال كلمات رومانسية عبر كريم عن مدى حبه لياسمين التي أكدت أنها تبادله نفس الشعور، وأكد لها كريم أنها الآن قد ارتاح ضميرها خاصة بعد تأكدها من موقف يسرا "تارا عماد" اتجاهها، واستحالة رجوعهما صديقين مرة أخرى.

تطلب ياسمين من كريم أن يكون أمينا عليها، وكذلك يكون حنونا ولا يخبيء عليها أي شيء مهما حدث، ويعدها كريم أن ينفذ طلباتها، ولكنها تخبره أنها ترى أن علاقتهما غامضة ولا تعرف نهايتها وهذا الشىء لم تعتاد عليه في حياتها ليقاطعها كريم قائلا: "تتجوزيني ياغالية " .

ترتبك غالية "ياسمين" من طلب كريم لها، وتسأله هل هو متأكد من حبه لها، وهنا يبدأ كريم يتغزل فيها ، حيث يقول لها إنه منذ المرة الأولي التي رأى فيها عيناها وقد شعر أنه لا يستطيع أن يرى سواهما، وكذلك ضحكتها وملامحها وخفة دمها، تؤكد ياسمين له أنها أول مرة تسمع تلك الكلمات فبالرغم من زواجها السابق إلا أنها لم تشعر بتلك المشاعر من قبل.

تتفاجأ ياسمين باتصال عبد الله "شريف منير" طليقها بها، فيندهش كريم من اتصاله في وقت متأخر، فتخبره أنه يجمعهما عمل قد رشحها له منتج الفيلم، وتفاجأت بأن عبد الله هو مخرج هذا الفيلم، فتظهر ملامح الغيرة على كريم، ولكن يرن الهاتف مرة أخرى فترد ياسمين على طليقها وقد ظهر على ملامحها التوتر مما يدفعها أن تكذب عليه وتقول له أنها تتناول العشاء مع إحدى صديقاتها، وهنا يغضب كريم منها ولكنه يحاول تدارك الموقف ويطلب منها أن يتحدثا في هذا الموضوع في وقت أخر.

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مسلسل ونحب تاني ليه يعرض علي قناة CBC، وCBC دراما بطولة ياسمين عبد العزيز، سوسن بدر، كريم فهمي، شريف منير، تارا عماد، عماد رشاد، أحمد سعيد عبد الغني، سمر مرسي، تأليف عمرو محمود يس، إخراج مصطفي فكري، ومن إنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني.